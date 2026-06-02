Ищут больше недели: студент из Ялты хотел бросить университет и пропал

Студент из Ялты Александр Скрипников пропал больше недели назад. 20-летний парень приехал к маме в Ялту из Симферополя, где учился на географическом факультете, после чего исчез, сообщает Mash на волне .

Накануне пропажи парень попал на камеры видеонаблюдения в магазине, затем он на связь уже не выходил. По информации очевидцев, 25 мая его якобы видели на территории экотропы Уч-Кош — Балан-Кая — Васильевка.

Близкие рассказали, что Александр никогда не пропадал без предупреждения, конфликтов в семье не было. Студент увлекался походами и туризмом, но в день исчезновения не собирался в горы — планировал поехать в Симферополь и взял с собой только рюкзак с документами. Его мама сообщила, что сын разочаровался в учебе и хотел отчислиться из университета, родные его не отговаривали. Конфликтов с однокурсниками у него не было.

На данный момент парня ищут спасатели и волонтеры отряда «ПоискКрым». Они обследовали уже более 300 километров, но следов пока не обнаружили.

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