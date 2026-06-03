Кто должен платить на свидании? Психолог поставил точку в этом вопросе

Хорошим ориентиром в споре о том, кто должен платить за свидание, остается простая формула: кто приглашает — тот предлагает оплатить, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Если парень пригласил девушку — хороший тон, чтобы оплатил он. Если девушка пригласила парня, а такое сейчас есть, и девушки показывают свою активность, умеют выбирать, и в этом нет ничего плохого, — если вы являетесь инициатором движения, то, естественно, платить вам. Либо об этом нужно договориться заранее», — сказал Ягудин.

Если вы просто договорились встретиться обоюдно, без явного приглашения, то нормально, если каждый платит сам за себя. Или парень может предложить оплатить как жест внимания, а не как обязанность. Это важно понимать. Кто создал движение, кто создал смыслы — тот их и обслуживает.

«За такси до места встречи каждый платит за себя — это нормально. Это показывает самостоятельность человека. Но если парень выбрал неудобное место, позднее время или сам сказал: „Я вызову тебе такси“, — тогда логично, что он платит. Но если он делает это только ради того, чтобы потом что-то получить взамен, тогда вы вступаете уже совсем в другую роль», — отметил психолог.

Ягудин уточнил, что после свидания хороший мужской жест — предложить: «Давай я вызову тебе такси, чтобы ты спокойно доехала».

«Но это не должно звучать как покупка расположения человека. Ведь мы все говорим о личных границах, о зоне комфорта, о свободе выбора. Поэтому это про заботу, а не про сделку. Это очень важно понимать. Короткая форма здесь простая: кто приглашает — тот предлагает оплатить. Кто создает неудобства — тот их компенсирует. Кто хочет выглядеть достойно — не спорит из-за чека. Вот понятная история, и каждый может применить ее к себе», — резюмировал специалист.

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