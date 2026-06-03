Ну и цены: стало известно, сколько стоит премиальный обед на ПМЭФ
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Посещение гастрономических зон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обойдется участникам дороже, чем в 2025 году. Стоимость фиксированного обеда на одну персону в одном из ресторанов выросла на 22% и достигла 7,9 тыс. рублей, сообщает РБК.
В прошлом году аналогичный сет оценивался в 6,5 тыс. рублей.
В актуальное премиальное меню для гостей мероприятия включили янтарный говяжий бульон, к которому подают мясной расстегай. В качестве основного блюда посетителям предлагают стейк, приготовленный из корня сельдерея с добавлением белых грибов.
На сладкое шеф-повара подготовили десерт. Гостям подают традиционный миланский шоколадный торт.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Основная тема мероприятия «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
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