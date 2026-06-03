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Ну и цены: стало известно, сколько стоит премиальный обед на ПМЭФ

Посещение гастрономических зон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обойдется участникам дороже, чем в 2025 году. Стоимость фиксированного обеда на одну персону в одном из ресторанов выросла на 22% и достигла 7,9 тыс. рублей, сообщает РБК .

В прошлом году аналогичный сет оценивался в 6,5 тыс. рублей.

В актуальное премиальное меню для гостей мероприятия включили янтарный говяжий бульон, к которому подают мясной расстегай. В качестве основного блюда посетителям предлагают стейк, приготовленный из корня сельдерея с добавлением белых грибов.

На сладкое шеф-повара подготовили десерт. Гостям подают традиционный миланский шоколадный торт.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Основная тема мероприятия «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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