Баранов: военные РФ получают образование и участвуют в политике после СВО

Желание встать на защиту Родины и вместе с соотечественниками отстаивать права народа заслуживает особого уважения. При подписании контракта многими бойцами движет искренняя любовь к Отечеству, а после специальной военной операции военные РФ участвуют в том числе в политике, об этом заявил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов.

По словам депутата, те, кто выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции, по праву считаются героями.

Преимущества службы по контракту

Служба по контракту дает бойцам не только возможность защищать страну, но и целый ряд практических преимуществ. Военные получают стабильный и достойный доход, а также доступ к широкому кругу федеральных и региональных мер социальной поддержки. Важно, что эти льготы и гарантии распространяются не только на самих участников СВО, но и на членов их семей — от медицинского обеспечения до помощи в решении жилищных вопросов.

«Ребята, которые выполняют боевые задачи в ходе СВО, — герои. Служба по контракту дает возможность бойцам иметь стабильный и достойный доход, пользоваться широким кругом федеральных и региональных мер социальной поддержки, которые распространяются не только на них, но и на их семьи», — рассказал Баранов.

Новые возможности

Кроме того, для защитников Родины разработаны специальные образовательные и профориентационные программы. После завершения службы бойцы могут получить новые навыки, освоить востребованные гражданские специальности и успешно реализовать себя в совершенно разных сферах деятельности. Это помогает военнослужащим плавно адаптироваться к мирной жизни и находить достойное применение своим талантам.

Многие участники СВО не ограничиваются только военной службой — они активно включаются в общественную и политическую жизнь своих муниципалитетов и регионов. Бойцы участвуют в выборах, выдвигают свои кандидатуры и успешно работают в муниципальных советах депутатов, представляя интересы местных жителей и помогая решать насущные проблемы на уровне, максимально близком к людям.

О центре в Подмосковье

В настоящее время на территории подмосковной Балашихи на Восточном шоссе во владении 2 находится единый центр отбора бойцов на службу по контракту, куда могут обратиться граждане со всех регионов России.

Центр работает по принципу единого окна. Будущие военные получают здесь консультации узких специалистов, проходят полное медицинское обследование, а также оформляют все необходимые документы и проходят курсы первой боевой подготовки.

При подписании контракта в Балашихе военные в качестве разовой помощи дополнительно к высокой ежемесячной зарплате получают 3 млн рублей. Минимальная зарплата начинается от 200 тысяч рублей. Таким образом, только за первый год службы контрактники зарабатывают минимум 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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