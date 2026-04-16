В Балашихе зафиксировали первые укусы клещей в апреле

Первые 15 случаев укусов клещей зарегистрировали в Балашихе с начала апреля, среди пострадавших — четверо детей. Врачи напомнили порядок действий при обнаружении клеща и меры профилактики опасных инфекций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В первую очередь необходимо безопасно извлечь клеща — самостоятельно или в травмпункте. Затем место укуса нужно обработать антисептиком. Самого клеща следует сдать в специализированную лабораторию для анализа на инфекции. Обязательным этапом является визит к участковому врачу или врачу-инфекционисту, который назначит дальнейшее лечение», — рассказала врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Сдать клеща на исследование можно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» по адресу: г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. При подозрении на клещевой энцефалит пациенту проводят экстренную профилактику иммуноглобулином, при болезни Лайма назначают курс антибиотиков. Несвоевременное лечение может привести к поражению центральной нервной системы, суставов и сердца.

В 2025 году к врачам из-за укусов клещей обратились 568 жителей Балашихи, из них 136 детей. Травмпункты работают по адресам: мкр. Керамик, Носовихинское шоссе, 12к1; г. Балашиха, проспект Ленина, д. 63.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.