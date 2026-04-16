В Мытищах обсудили меры защиты от кибермошенничества

Вопрос кибермошенничества рассмотрели 15 апреля на городском оперативном совещании с главой округа Юлией Купецкой в Мытищах. Участники обсудили статистику преступлений и способы защиты жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в городском округе возбудили 492 уголовных дела о мошенничестве. Более 80% эпизодов связаны со снятием денег со счетов, переводом средств злоумышленникам, а также оформлением кредитов и микрозаймов. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди и дети.

Среди распространенных схем — предложения списать долги, оформить кредитные карты, получить льготы или скидки, перерасчет пенсий и пособий, замена счетчиков и домофонов, а также обещания бесплатных медицинских услуг. Кроме того, мошенники рассылают сообщения якобы от различных ведомств.

Для защиты граждан действует система самозапретов и ограничений. Можно установить запрет на оформление кредитов и новых сим-карт, ограничить регистрационные действия с недвижимостью без личного участия правообладателя, а также подключить доверенный контакт на портале Госуслуг.

Оформить самозапреты можно онлайн или лично в МФЦ по адресам: Мытищи, улица Карла Маркса, дом 4; улица Мира, строение 32/2, ТЦ «4 Дейли». Цифровые МФЦ работают в Пироговском на улице Сазонова, дом 5; в селе Марфино на улице Зеленая, строение 13, 2 этаж; в поселке Поведники на улице Ветеранов, дом 2А, 2 этаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.