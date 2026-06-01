Число подтвержденных случаев заражения Эболой в ДРК увеличилось до 282
Число официально подтвержденных случаев заражения Эболой в Демократической Республики Конго (ДРК) достигло 282, сообщает ТАСС.
Отмечается, что вспышка лихорадки Эбола продолжает в основном затрагивать провинцию Итури, где зафиксировано 264 из 282 подтвержденных случаев.
Кроме того, 15 случаев зафиксировано в провинции Северное Киву и 3— в провинции Южное Киву.
Под данным Минздрава республики, 42 человека скончались, двое выздоровели, а 238 человек продолжают лечиться.