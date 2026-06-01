Опасные тренды из соцсетей: психолог объяснила, почему подростки рискуют собой

По ее словам, подростки всегда в зоне риска, когда речь заходит о сомнительных и даже опасных затеях. Это обуславливается стремлением быть принятым в группе сверстников, отсутствием жизненного опыта, желанием самоутвердиться, а также низкой самооценкой и ощущением безысходности.

Подростки регулярно пополняют печальную статистику по происшествиям. В том числе это происходит из-за желания повторить неразумные тренды из соцсетей. От некоторых ужасаются и врачи, и психологи.

«Если говорить об опасных подростковых трендах, которые пугают меня, как психолога и маму ребенка, который в ближайшее время тоже станет подростком, это „культ спавна“. Об этом тренде я узнала, когда в начале этого года ко мне в терапию привели ребенка после попытки „перезапуститься“ в другой реальности. Оказалось, эта идея популяризируется с 2025 года в TikTok. Подростки объединяются в группы и обсуждают ритуалы для перехода в „новую жизнь“ и делятся инструкциями, как „выйти из этой“», — поделилась историей из практики Махмутова.

Она добавила, что очень пугает родителей другой тренд, когда подростки и даже дети 8 — 9 лет выбегают на проезжую часть с движением автомобилей. Одно время такие видео заполонили социальные сети, словно побуждая неокрепшие умы повторить, отмечает Махмутова.

Среди подростков был другой деструктивный тренд из соцсетей. Двое участников вставали по бокам от третьего, предлагали ему подпрыгнуть. Затем в последний момент, когда он уже не может среагировать, выбивали у него из-под ног точку опоры. Это сомнительное развлечение снимали на видео.

Не нужно уточнять, что это могло закончиться черепно-мозговой травмой из-за удара затылком о пол или переломом позвоночника. Многие зададутся вопросом: зачем они это делают, ведь очевидно, что это опасно.

«Некоторые действительно не понимают просто в силу отсутствия жизненного опыта. А некоторые соглашаются принять участие, даже понимая к чему это может привести, желая доказать свою смелость и быть принятыми в компанию. И это страшно», — заключила Махмутова.

Психолог призывает родителей общаться со своими детьми, обсуждать в том числе и странные тренды из интернета, кто как не родные должны им это объяснять.

