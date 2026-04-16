В Мытищах обсудили новые ограничения продажи алкоголя в МКД

Соблюдение правил продажи спиртосодержащей продукции обсудили 15 апреля на оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи. Особое внимание уделили торговым точкам в многоквартирных домах и новым ограничениям для кафе и баров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории городского округа работают 785 объектов, реализующих спиртосодержащую продукцию. Из них 234 магазина и 49 предприятий общественного питания расположены в многоквартирных домах.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, касающиеся кафе и баров с входом со стороны двора. В таких заведениях продажа алкоголя разрешена только с 13:00 до 15:00. Сотрудники профильных подразделений администрации проверили 180 объектов общепита. В результате выявлено 14 точек, подпадающих под новые требования. Четыре из них прекратят продажу алкоголя после окончания срока действия лицензии, еще 10 смогут реализовывать продукцию только два часа в сутки. Полный перечень опубликован на сайте администрации: https://mytyshi.ru/article/v-gorodskom-okruge-mytischi-usilen-kontrol-za-prodazhej-alkogolya-v-mnogokvartirnyh-domah-747490.

В Подмосковье действуют и другие ограничения: индивидуальные предприниматели вправе продавать только слабоалкогольные напитки, запрещена реализация алкоголя несовершеннолетним и в нестационарных торговых объектах, а также с 23:00 до 8:00. Ограничения распространяются на точки вблизи образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Потребление алкоголя вне предприятий общепита также запрещено.

«В Московской области последовательно ужесточается регулирование продажи алкогольной продукции. Главная цель — обеспечение безопасности жителей региона и борьба с так называемыми «наливайками», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.