В Москве распродано 98% новостроек к сдаче домов

В Москве к моменту ввода домов в эксплуатацию распродается до 98% квартир. Дефицит предложения может усилиться в ближайшие два года, сообщает АБН24 .

Рынок недвижимости переходит в новую фазу: объемы строительства снижаются, новых проектов становится меньше, а доступных квартир — все меньше. Это уже влияет на поведение покупателей и динамику цен.

Эксперт по недвижимости Роман Крылов отметил, что к моменту сдачи домов большинство квартир уже продано.

«Это снижение напрямую отражается на состоянии рынка: к моменту ввода домов в эксплуатацию и выдачи ключей квартиры в проектах практически полностью распроданы – в Москве уровень распроданности достигает порядка 98%, то есть фактически покупателю на финишной стадии почти ничего не остается. В результате у людей остается ограниченный выбор: либо покупать жилье на вторичном рынке, либо заходить в новостройки на ранних этапах и ждать ключи два, три, а иногда и четыре года в зависимости от проекта», — пояснил спикер.

По словам Крылова, сокращение предложения закладывает основу для дальнейшего роста цен. Уже в 2026 году ощущается дефицит, а в 2027–2028 годах он может усилиться.

Структура рынка также меняется: новые проекты чаще относятся к сегментам бизнес, премиум и элит. Массовый комфорт-класс постепенно вытесняется из старых границ Москвы в пределах МКАД в Новую Москву, где новых проектов также немного.

