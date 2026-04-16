«Це п*****»: переводчик Зеленского не отключил микрофон на встрече с Йеттеном

Переводчик президента Украины Владимира Зеленского позволил себе нецензурное выражение в прямом эфире после завершения брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, забыв отключить микрофон. Позднее ролик распространился в Сети, пишет SHOT .

На пресс-конференции обсуждалось совместное создание беспилотных летательных аппаратов. Эмоциональную реплику переводчика в цензурном формате можно передать как: «Этого еще не случалось на моей практике!».

Вторая переводчица, работавшая с английского языка, также не сдержалась, воскликнув: «О, Господи Иисусе!».

Запись эфира изначально была опубликована в полной версии, однако позднее ее отредактировали, убрав эти эмоциональные возгласы переводчиков.

