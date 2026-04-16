Юрист попал в реанимацию, пытаясь спасти женщину в супермаркете в Люберцах

Пострадавшим от рук вооруженного неадеквата в супермаркете в Люберцах стал юрист, который пытался спасти другую посетительницу. Его доставили в реанимацию, сообщает Mash .

Несколько часов назад неадекват с ножом напал на посетителей супермаркета на проспекте Победы в Люберцах. По словам очевидцев, до этого он вел себя странно и явно был не в себе.

Нападавший набросился на 40-летнюю женщину. Ее попытался защитить прохожий.

Мужчина получил множественные ножевые ранения. Удары пришлись ему в живот и грудь. Также неадекват оставил порезы на его руках. Мужчина попал в реанимацию.

Женщина, которую он пытался защитить, получила удар ножом в грудь и умерла в машине скорой.

Нападавший сбежал. Его разыскивают.

