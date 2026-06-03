Медленная смерть: что будет, когда растает «ледник судного дня»

Ледник Туэйтса работает как гигантская пробка, сдерживающая Западно-Антарктический ледяной щит. При его разрушении неминуемо запустится эффект домино: соседние льды потеряют опору и устремятся в воду. Об этом РИАМО сообщил биолог Антон Захаров.

«Для биосферы это критично. Подъем океана изменит береговые линии, уничтожая экосистемы дельт и мангровых лесов. Изменение солености ударит по морской фауне. Угроза появления миллионов климатических беженцев абсолютно реальна, так как океаническая вода отравит пресноводные горизонты и почвы прибрежных стран, включая Азию и Океанию, делая земледелие невозможным. Людям буквально будет нечего пить и есть», — объяснил эксперт.

Однако сценария из голливудского фильма «Послезавтра» не будет. Там показывает мгновенную заморозку и цунами за пару суток, в реальности же процессы таяния и затопления растянутся на десятилетия.

«Нас ждет не кинематографичный апокалипсис, а медленная, необратимая перестройка глобальных экосистем и изнурительная миграция человеческих популяций вглубь материков в поисках пригодной для жизни суши», — добавил биолог.

Ледник Туэйтса, также известный как «ледник судного дня» — ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана. В поперечнике выводная часть ледника простирается на 120 км вдоль побережья, что является рекордным показателем среди всех других ледников.

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