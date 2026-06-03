Более 10 рейсов на вылет задерживаются или отменены в аэропорту Санкт-Петербурга

Утром в среду в петербургском аэропорту Пулково фиксируются задержки и отмены более 10 рейсов на вылет, сообщает ТАСС .

В частности, задерживаются самолеты в Анталью, Шарм-эш-Шейх, Астрахань, Нижнекамск и Калининград. Также отменены оказались два рейса в Москву, а еще вылеты в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик и Ереван.

В 03:38 по московскому времени Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Пулково.

Ранее девушка с детьми и котами обвинила «Аэрофлот» в срыве вылета из аэропорта Шереметьево.

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