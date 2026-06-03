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Омертвевшие клетки и кожное сало: что будет, если игнорировать гигиену пупка

Пупок — анатомический рубец, чья складчатая структура создает идеальный инкубатор для бактерий и грибков. В этой естественной впадине ежедневно скапливаются омертвевшие клетки эпидермиса, кожное сало, ворсинки от одежды и пот, сообщила РИАМО врач Дарья Елисеева.

«Если игнорировать гигиену, эта органическая масса начинает гнить, провоцируя появление резкого неприятного запаха. Отсутствие ухода закономерно ведет к омфалиту — острому воспалению тканей в пупочной области. Инфекция проявляется покраснением, болезненным отеком, зудом, а в запущенных случаях сопровождается мокнутием и выделением гноя», — предупредила доктор.

По ее словам, длительное скопление секрета способно уплотняться до состояния омфалолита — пупочного камня. Этот твердый конгломерат хронически травмирует ткани и требует хирургического извлечения.

Елисеева добавила, что очищать пупок необходимо регулярно: достаточно промывать его мягким мыльным раствором во время душа.

«Критически важно после мытья тщательно высушивать углубление ватным диском или полотенцем. Оставшаяся внутри влага запускает стремительное размножение патогенной флоры, поэтому абсолютная сухость здесь так же важна, как и само очищение, — заключила врач.

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