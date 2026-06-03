Жителей Московского региона ждет теплая и сухая погода 3 июня

сегодня в 07:16

Днем 3 июня в Москве и области ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет западный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

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