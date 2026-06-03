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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в Старобельске студентов

Пятеро студентов, пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, продолжают лечение в больнице ЛНР. Об этом рассказал врио министра здравоохранения республики Олег Валиев, сообщает ТАСС .

По его словам, состояние раненых оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.

«На стационарном лечении находятся пять пациентов. Состояние всех госпитализированных оценивается врачами как средней и тяжелой степени тяжести», — говорится в документе, подписанном Валиевым.

Ранее ВСУ атаковали колледж в Старобельске. В общежитии общеобразовательного учреждения были студенты. В результате 21 человек погиб от полученных травм, еще 65 человек попали в больницу.

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