Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялась траурная церемония, в ходе которой был предан земле прах всемирно известной балерины Майи Плисецкой и выдающегося композитора Родиона Щедрина, об этом сообщил Большой театр России .

Майя Плисецкая, удостоенная звания народной артистки СССР, является легендарной фигурой, без которой невозможно вообразить балетное искусство прошлого века. Ей было свойственно блистательное артистическое дарование, умение достигать максимальной выразительности на сцене и посредством пластики передавать тончайшие движения человеческой души. Карьера Майи Михайловны на балетной сцене продлилась около 60 лет, из которых почти 50 были связаны с Большим театром. Именно здесь начался путь ее триумфов, здесь она воплотила главные партии в классических постановках, ставшие ее визитной карточкой и навсегда оставшиеся образцами неповторимого стиля Плисецкой.

Народный артист СССР Родион Щедрин, гениальный композитор, представляет собой целую эпоху в мировой музыкальной культуре. Почти вся его творческая жизнь была тесно переплетена с театром, а значительнейшая ее часть — именно с Большим. По заказу этого театра Родион Константинович создал множество произведений, включая балет «Конек-горбунок» и оперу «Мертвые души». Премьера «Конька-горбунка» прошла в 1960 году. К тому моменту Щедрин уже добился широкой известности и два года как состоял в счастливом браке с Майей Плисецкой.

«Много ли найдется мужей, которые дарят своим женам балеты, а не бриллианты?» — отмечала Плисецкая, когда речь заходила об их творческом и семейном союзе. Этот союз, помимо упомянутого балета, породил такие спектакли, как «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой» — все эти партитуры композитор посвятил своей супруге.

Музыкальное наследие Родиона Щедрина продолжает находить живой отклик у слушателей — его произведения с неизменным успехом звучат на ведущих концертных площадках планеты.

Теперь части праха Плисецкой и Щедрина будут покоиться на Новодевичьем кладбище в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.