Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
На Новодевичьем кладбище в Москве состоялась траурная церемония, в ходе которой был предан земле прах всемирно известной балерины Майи Плисецкой и выдающегося композитора Родиона Щедрина, об этом сообщил Большой театр России.
Майя Плисецкая, удостоенная звания народной артистки СССР, является легендарной фигурой, без которой невозможно вообразить балетное искусство прошлого века. Ей было свойственно блистательное артистическое дарование, умение достигать максимальной выразительности на сцене и посредством пластики передавать тончайшие движения человеческой души. Карьера Майи Михайловны на балетной сцене продлилась около 60 лет, из которых почти 50 были связаны с Большим театром. Именно здесь начался путь ее триумфов, здесь она воплотила главные партии в классических постановках, ставшие ее визитной карточкой и навсегда оставшиеся образцами неповторимого стиля Плисецкой.
Народный артист СССР Родион Щедрин, гениальный композитор, представляет собой целую эпоху в мировой музыкальной культуре. Почти вся его творческая жизнь была тесно переплетена с театром, а значительнейшая ее часть — именно с Большим. По заказу этого театра Родион Константинович создал множество произведений, включая балет «Конек-горбунок» и оперу «Мертвые души». Премьера «Конька-горбунка» прошла в 1960 году. К тому моменту Щедрин уже добился широкой известности и два года как состоял в счастливом браке с Майей Плисецкой.
«Много ли найдется мужей, которые дарят своим женам балеты, а не бриллианты?» — отмечала Плисецкая, когда речь заходила об их творческом и семейном союзе. Этот союз, помимо упомянутого балета, породил такие спектакли, как «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой» — все эти партитуры композитор посвятил своей супруге.
Музыкальное наследие Родиона Щедрина продолжает находить живой отклик у слушателей — его произведения с неизменным успехом звучат на ведущих концертных площадках планеты.
Теперь части праха Плисецкой и Щедрина будут покоиться на Новодевичьем кладбище в Москве.
