В Люберцах бывший владелец квартиры зарезал женщину и ранил ее мужа из-за ссоры

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины и покушения на убийство мужчины. Трагедия произошла 16 апреля 2026 года в одной из квартир города Люберцы. По предварительным данным, между бывшим собственником помещения и новыми владельцами вспыхнула ссора, которая переросла в жестокую расправу, об этом сообщила прокуратура Московской области .

В ходе конфликта злоумышленник нанес множественные ножевые ранения супружеской паре. Пострадавшие попытались спастись бегством: они выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета на проспекте Победы. Очевидцы, увидевшие раненых людей, немедленно вызвали скорую помощь.

К сожалению, спасти женщину не удалось. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась прямо в машине скорой помощи. Ее супруг был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи борются за его жизнь.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался 56-летний житель столицы. Следственный орган возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ход расследования находится под личным контролем Люберецкой городской прокуратуры.

