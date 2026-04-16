сегодня в 18:54

Суд в Москве заключил под стражу замгендиректора МХАТ по делу о растрате

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу заместителя гендиректора МХАТ имени М. Горького Артура Гезерова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

16 апреля мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня.

Гезерова обвиняют в растрате. Подробности дела пока неизвестны.

Ранее апелляционная инстанция подтвердила, что министр культуры Республики Башкортостан Амина Ш. была заключена под стражу законно. Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.