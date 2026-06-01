20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в первый день лета

В Подмосковье и Москве в понедельник будет облачно с прояснениями, температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По области местами пройдет кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Кроме того, в регионе до 10 часов понедельника действует «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Видимость составляет 200-500 м.

