20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в первый день лета
В Подмосковье и Москве в понедельник будет облачно с прояснениями, температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По области местами пройдет кратковременный дождь.
Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Кроме того, в регионе до 10 часов понедельника действует «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Видимость составляет 200-500 м.
