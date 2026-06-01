4 человека погибли из-за взрыва на оборонном заводе в Южной Корее

На предприятии Hanwha Aerospace в городе Тэджон в Южной Корее прогремел взрыв, погибли четыре человека, сообщает РЕН ТВ .

Как пишут местные СМИ, на заводе производят, в том числе, и ключевые системы вооружения, среди которых корейские тактические ракеты класса «земля — земля». Еще там идут разработки управляемого оружия и двигательных установок.

От взрыва на предприятии Hanwha пострадали два человека.

Президент страны Ли Чжэ Мен призвал власти мобилизовать все ресурсы для реагирования на ЧП, а также для проведения расследования, уточняет Reuters.

