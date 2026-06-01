сегодня в 07:59

Первый с конца февраля рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Дубай

«Аэрофлот» отправил первый почти за 3 месяца рейс из Москвы в Дубай, лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС .

Пассажиры летят на самолете Boeing 737. Они доберутся до точки назначения за 6 часов 3 минуты. Прибытие планируется в 14:30 по местному времени.

В июне планируется отправлять рейсы в Дубай один раз в сутки, а с 1 июля — два раза в сутки.

Воздушное пространство на территории Ближнего Востока закрыли в конце февраля из-за эскалации конфликта. Завершающие вывозные рейсы из ОАЭ были выполнены перевозчиком 11 марта.

3 марта 2026 года МИД РФ и Минэкономразвития рекомендовали воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

