Психолог объяснила, почему россияне идут к тарологам и астрологам за опорой

Таро, астрология и матрицы судьбы часто становятся для человека не заменой реальности, а способом снизить тревогу и вернуть ощущение контроля в период неопределенности, сообщила РИАМО практикующий психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии и психологии смыслов Наталия Петерсон.

По словам Петерсон, интерес к эзотерическим практикам нельзя объяснять только модой или коммерческим хайпом. За ним часто стоит психологический запрос: человеку нужно как-то упорядочить тревожную ситуацию, когда привычные опоры не работают, а решение все равно приходится принимать.

Открытые данные показывают неоднозначную картину. По данным ВЦИОМ за декабрь 2024 года, личный опыт гадания на картах таро есть у 15% россиян, при этом 83% считают, что карты, скорее, не помогают решать жизненные вопросы. В другом исследовании ВЦИОМ за март 2024 года 42% опрошенных сообщили, что интересуются астрологическими прогнозами. При этом данные ВЦИОМ не подтверждают вывод, что вера россиян в мистическое за последние годы резко выросла: по ряду позиций она, наоборот, стала ниже, чем в более ранних замерах.

При этом исследование рекламного программатика Platforma, которое приводили РБК и RB.ru, фиксировало рост аудитории, интересующейся эзотерическими практиками: с 7,3 млн человек в 2023 году до 9,5 млн в 2024 году. Поэтому корректнее говорить не о новой массовой вере, а о заметном росте интереса и присутствия эзотерики в медиапространстве.

Петерсон пояснила, что в условиях хронической непредсказуемости психика начинает искать структуру. Человеку трудно находиться в состоянии, где события кажутся случайными, а будущее не имеет понятных контуров. Эзотерика предлагает готовую схему: у происходящего есть причина, урок, знак или сценарий.

«Мозгу часто проще принять понятную, пусть и мистическую конструкцию, чем жить в вакууме смысла. Это не всегда признак инфантильности. Иногда это способ пережить напряжение и временно собрать для себя картину происходящего», — рассказала психолог.

С этим соотносится и научная идея компенсаторного контроля. В исследовании, опубликованном в Science, участники с ослабленным ощущением контроля чаще находили ложные закономерности в случайной информации: например, видели образы в шуме или устанавливали иллюзорные связи между событиями. Авторы работы связывали это с попыткой психики вернуть ощущение порядка.

Почему люди идут к тарологам?

По словам Петерсон, именно поэтому к таро или астрологии могут обращаться не только люди, которые безоговорочно верят в сверхъестественное. Среди клиентов таких специалистов есть и рационально настроенные люди: для них символическая система становится способом посмотреть на проблему со стороны.

«Карты таро не предсказывают будущее. Но как метафора они могут работать похоже на проективный материал: человек смотрит на образ и сам наделяет его личным смыслом. В этот момент он часто проговаривает то, что уже давно есть внутри, но еще не оформлено словами», — отметила эксперт.

Она добавила, что в таком случае терапевтический эффект связан не с предсказанием, а с рефлексией. Расклад становится поводом задать себе вопросы: чего я боюсь, какой выбор откладываю, почему застрял в этой ситуации, что на самом деле хочу изменить.

Верующие люди, по словам психолога, тоже могут обращаться к эзотерике не вместо религии, а за ответами на прикладные вопросы. Религия дает моральную рамку и представление о смысле, но человек может искать более быстрый и конкретный ответ: стоит ли увольняться, почему не складываются отношения, надо ли менять город или профессию.

«Эзотерика не стала новой религией. Скорее она стала языком, на котором уставший человек пытается договориться с собой. Вопрос в том, сохраняет ли он свободу выбора или начинает подчиняться внешнему прогнозу?» — подчеркнула Петерсон.

Какие есть риски?

Опасность возникает там, где символическая поддержка превращается в зависимость. Первый тревожный признак — человек больше не принимает решений сам и перед каждым шагом идет за раскладом, прогнозом или расчетом. Второй — перекладывает ответственность на судьбу, высшие силы, негативное влияние других людей или кармический сценарий. Третий — отказывается от реальной помощи, хотя проблема требует врача, психолога, юриста или финансового консультанта.

Особенно рискованно заменять эзотерикой помощь при тревожных расстройствах, депрессивных состояниях, абьюзивных отношениях, проблемах со здоровьем или крупных денежных решениях. Если после сеанса тревога не снижается, а растет, если человеку предлагают новые платные проверки, обещают снять негатив или убеждают, что без специалиста ситуация станет хуже, это уже не поддержка, а эксплуатация уязвимости.

«Магическое мышление в умеренной дозе может быть частью нормальной психики: людям свойственно искать знаки, метафоры и личные смыслы. Но если оно вытесняет собственную ответственность, человек фактически отдает управление своей жизнью наружу», — пояснила Петерсон.

Как действовать?

Психолог считает, что с увлечением эзотерикой не всегда нужно спорить напрямую. Более рабочая стратегия — переводить символы на язык реальных переживаний и действий. Если человеку выпала карта или он услышал прогноз, можно спросить себя: что я почувствовал, почему именно эта трактовка меня зацепила, с каким реальным опытом она связана, какое действие я могу сделать без мистического объяснения.

По ее словам, полезно удерживать простую границу: символ может помочь подумать, но он не должен решать. После любого расклада или прогноза стоит возвращаться к фактам: какие у меня есть данные, какие риски, какие ресурсы, кого можно спросить, какой маленький шаг я могу сделать сам.

«Ни карты, ни звезды не выбирают за нас. Настоящая опора появляется не тогда, когда человек получает готовый прогноз, а когда он снова способен думать, сомневаться и принимать решение самостоятельно», — заключила Петерсон.

