В Сербии обсуждают отказ от безвиза с Россией до конца 2026 года

Как рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией, чтобы вступить в Евросоюз.

«Я считаю, что мы далеко и от вступления, и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», — отметил Станоевич.

Несколько дней назад глава сербского парламента Ана Брнабич на конференции в Праге высказала мнение, что не считает отношения стран братскими. При этом, как она подчеркнула, Сербия не вводит санкции против РФ только по той причине, что сама была под их действием в 1990-х годах.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко уточнил, что часть политической элиты Сербии в самом деле ориентирована на сближение с западными странами, но в целом Белград реализует сбалансированный многовекторный курс. При этом механизмы российско-сербского взаимодействия исправно работают.

В 2025 году МИД Сербии объявил, что к концу 2026 года Белград синхронизирует визовую политику с европейской. В 2023 году Белград отменил безвиз с Кубой, и туда больше не летают авиарейсы. После этого ввели визы для граждан Катара, Кувейта, Монголии и Омана.

