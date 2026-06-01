Охлаждение любви между людьми: священник назвал признаки конца света

Войны, бедствия и рост ненависти между людьми относятся к признакам последних времен, о которых говорится в Евангелии, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

«Есть признаки, о которых говорится в Евангелии. Там сказано, что будут войны, будут бедствия, что охладеет в людях любовь, люди будут ненавидеть друг друга. Есть еще один признак — во всем мире должно быть проповедано Слово Божие, Святое Евангелие. Вот такие признаки, которые будут перед концом света», — сказал Монаршек.

По его словам, когда это произойдет — от людей скрыто, поэтому гадать и строить предположения не стоит.

«Готовиться к этому надо всегда. Проявлять любовь, сострадание друг к другу, любить Бога, любить ближних. Вот наша задача. А не строить планы и не гадать, когда это будет: завтра, послезавтра, через 10 лет или через 100 лет», — заключил протоиерей.

