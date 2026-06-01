сегодня в 08:00

Хирург не поможет: почему дисморфофобия не лечится скальпелем

Зеркало при дисморфофобии превращается из бытового предмета в безжалостный инструмент самоистязания. Многочасовое вглядывание в отражение — это не признак нарциссизма, а тяжелый компульсивный ритуал, продиктованный невыносимой тревогой. Об этом РИАМО сообщил психолог Денис Власов.

«Мозг начинает работать как искажающая лупа: фокус патологически сужается до одной поры, легкой асимметрии или формы носа, раздувая их до масштабов тотального уродства», — сказал Власов.

Человек теряет способность воспринимать свой образ целостно. В отражении видится лишь дефект, который якобы неизбежно вызывает у окружающих отвращение.

«Чем дольше длится этот визуальный контроль, тем сильнее искажается реальность. Это ловушка психики, где внешность ошибочно становится единственным критерием ценности личности и права на любовь. Проблема заключается в том, что любые попытки исправить ситуацию скальпелем хирурга обречены», — добавил психолог.

Проблема кроется не в физиологии, а в сломанной оптике восприятия, требующей исцеления глубинного чувства собственной неполноценности.

