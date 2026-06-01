Позиции ВСУ в районе Комсомольского Запорожской области уничтожили «Градом»
Российская РСЗО «Град» обрушила шквал огня на позиции противника в районе Комсомольского Запорожской области, сообщает ТК «Звезда».
Передвижение бойцов ВСУ российские военные засекли с беспилотников в момент попытки перегруппировки.
Мощный удар ликвидировал живую силу украинцев, а также сорвал переброску резервов ВСУ и накрыл опорные пункты, созданные в городской застройке.
Ранее Россия нанесла удары по цехам производства и площадкам запуска дронов противника.
