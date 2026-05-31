Россия нанесла удары по цехам производства и площадкам запуска БПЛА ВСУ

Российские войска нанесли комплексные удары по военным объектам Украины. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Под удар попали производственные цеха и площадки запуска беспилотников ВСУ. Также были атакованы базы с топливом, транспортные и энергетические объекты. Они использовались в интересах боевиков.

Кроме того, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

В то же время российские средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели в воздухе. В ходе работы ПВО были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, зафиксировано уничтожение большого количества беспилотников. Всего средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

