Психолог назвала ошибку в отношениях с мужчиной, у которого уже есть ребенок

Психолог Эльвира Жданова сообщила РИАМО, что самая частая ошибка женщин, вступающих в отношения с мужчиной, у которого уже есть ребенок, – это ревность из-за их общения.

«Самое главное – помнить, что у мужчины есть ребенок, и что у него была прошлая жизнь. Он может общаться или не общаться со своей бывшей женой или женщиной, от которой ребенок. Также очень важно обращать внимание на то, как мужчина участвует в жизни ребенка, проводит ли он с ним выходные, еще что-то, это его право. Самая главная типичная ошибка – это ревновать, предъявлять ему за то, что он проводит время с ребенком», — говорит Жданова.

Она добавила, что в таких отношениях важно понимать, что если мужчина ранее не отказался от ребенка, то и не сделает этого.

По словам Ждановой, также женщине нужно обратить пристальное внимание на то, как он обращается со своими детьми, потому что что это важный показатель.

«Если он никак не помогает ребенку, алименты не платит, никак не общается, то, ожидать, что он захочет ребенка, будет помогать и участвовать в его жизни — весьма наивно», — заключила Жданова.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.