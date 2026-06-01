Не дайте эмоциям захватить контроль: как мирно гасить конфликты

Ссоры почти всегда можно остановить до «взрыва», если управлять не только ситуацией, но и собой. Мирное решение начинается не с другого человека, а с того, как вы реагируете. О том, как правильно останавливать конфликты, в разговоре с РИАМО рассказала кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Первая задача в споре — не доказать свою правоту, а не дать эмоциям взять верх. Короткая пауза на пару секунд, глубокий вдох и выдох, осознанное замедление голоса и движений помогают включить рациональное мышление. Хладнокровие часто «заражает» собеседника: видя, что вы не повышаете тон, он тоже начинает говорить спокойнее.

Многие конфликты разгораются из-за того, что стороны слышат только себя. Если сначала дать человеку высказаться и переформулировать его позицию: «Правильно ли я понимаю, что тебя злит вот это?», напряжение снижается. После этого можно спокойно изложить свою точку зрения, опираясь на факты, а не на обвинения. Например, вместо «ты всегда срываешь сроки» лучше сказать: «За последние три проекта сроки были нарушены трижды, и это повлияло на всю команду».

В большинстве споров выигрышной стратегией оказывается не победа любой ценой, а поиск решения, при котором каждый что-то уступает и что-то получает. Готовность учитывать интересы другого создает доверие. Где уместно, помогает мягкий юмор и самоирония — они снимают напряжение, но важно избегать сарказма. Честное и ясное обозначение своих чувств и границ тоже уменьшает риск конфликта. Например: «Мне неприятно, когда при всех обсуждают мою семью, давай договоримся этого не делать».

Психотерапевт подчеркнула: мирное разрешение конфликта — это не умение промолчать и проглотить обиду. Это способность спокойно выдержать свои и чужие эмоции, выслушать и понять мотивы другой стороны, ясно и уважительно обозначить свою позицию и искать не победу, а рабочее решение. Когда сочетаешь спокойствие, аргументы, чувство юмора и уважение к границам, спор перестает быть битвой. Он превращается в сложный, но управляемый диалог, после которого нет ни проигравших, ни разрушенных отношений.

