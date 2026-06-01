Депутат Рожнов: важно, чтобы дети росли с пониманием единства народов России

День защиты детей напоминает обществу о необходимости создавать для подрастающего поколения безопасную, комфортную и поддерживающую среду. Об этом сообщил РИАМО зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«1 июня мы отмечаем один из самых теплых и важных праздников — День защиты детей. Он напоминает нам о главном: дети нуждаются не только в заботе и поддержке, но и в постоянном внимании со стороны семьи, общества и государства», — сказал Рожнов.

Он подчеркнул, что каждый ребенок должен чувствовать себя защищенным, любимым и уверенным в своем будущем.

«Наша общая задача — создать условия, в которых дети смогут раскрывать свои способности, получать качественное образование, заниматься творчеством и спортом, расти в атмосфере уважения и добра», — добавил зампред.

Рожнов отметил, что особое значение это приобретает в Год единства народов России.

«Наша страна сильна своими традициями, культурным многообразием и сплоченностью. И очень важно, чтобы подрастающее поколение росло с пониманием ценности дружбы, взаимоуважения и единства народов России. От того, какими вырастут сегодняшние дети, зависит будущее нашей страны. Поэтому забота о детях — это вклад в завтрашний день России», — резюмировал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время поздравления выпускников с последним звонком отметил, что регион гордится своими детьми.

«Хочется пожелать ребятам, у которых впереди экзамены (более 39 тыс. ребят, заканчивающих 11 класс, будут сдавать ЕГЭ), уверенно пройти этот этап. Не сомневаюсь, что вы готовились, надеюсь, чувствуете поддержку и родителей, и преподавателей. Хочу пожелать, чтобы все ваши самые смелые мечты сбылись. 11-классники поступили в лучшие вузы, 9-классники определились, что делать дальше — идти в колледжи, которые мы стараемся модернизировать, или дальше в 10-11 класс. И, конечно, особые слова благодарности хочется сказать родителям. Все мы очень хотим радоваться успехам своих детей, гордиться достижениями. Пусть так и будет», — сказал губернатор.

