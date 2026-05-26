Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с последним звонком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Мытищинский лицей № 34 и поздравил выпускников с последним звонком, а также поблагодарил учителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

26 мая в школах по всей стране звучит последний звонок. По словам губернатора, это всегда очень волнительно и торжественно. В самой большой школе в Мытищах Воробьев поздравил учеников с окончанием учебного года.

«У нас очень большая образовательная система, и благодаря учителям, воспитателям, педагогам, благодаря поддержке, вовлеченности родителей, мы показываем хорошие результаты, гордимся нашими детьми. Хочется пожелать ребятам, у которых впереди экзамены (более 39 тыс. ребят, заканчивающих 11 класс, будут сдавать ЕГЭ), уверенно пройти этот этап. Не сомневаюсь, что вы готовились, надеюсь, чувствуете поддержку и родителей, и преподавателей. Хочу пожелать, чтобы все ваши самые смелые мечты сбылись. 11-классники поступили в лучшие вузы, 9-классники определились, что делать дальше — идти в колледжи, которые мы стараемся модернизировать, или дальше в 10-11 класс. И, конечно, особые слова благодарности хочется сказать родителям. Все мы очень хотим радоваться успехам своих детей, гордиться достижениями. Пусть так и будет», — сказал губернатор.

Всего в этом году из школ Московской области выпускается 142 тыс. ребят — более 103 тыс. 9-классников и около 39 тыс. 11-классников.

