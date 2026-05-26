103 женщины из семей подмосковных военнослужащих-участников специальной военной операции подали заявки на участие в конкурсе «Женщина — Герой 2026» за три недели. Сбор заявок на участие в конкурсе стартовал 5 мая, сообщили организаторы.

«Более 100 необычайно сильных, заботливых, творческих женщинх из семей наших, подмосковных защитников уже присоединились к конкурсу „Женщина — Герой“, и мы продолжаем сбор заявок. Впереди еще 6 дней, когда вы можете заполнить анкету на официальном сайте женщина-герой.рф и присоединиться к участию в конкурсе. Героические женщины, мы ждем вас. Присоединяйтесь и расскажите свою историю!», — отметил инициатор конкурса, депутат Государственной Думы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Финал конкурса «Женщина — Герой» пройдет 7 сентября 2026 года, в Центральном академическом театре Российской Армии. Победительницу определит жюри, в состав которого войдут деятели культуры, искусства, кино и телевидения; участники и герои СВО; женщины-лидеры общественного мнения; представители Государственной Думы и Правительства Московской области. Председателем жюри выступит заслуженный артист России «SHAMAN». Победители и участники конкурса получат ценные призы.

Московский областной конкурс «Женщина — Герой» проходит при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева по инициативе депутата Государственной Думы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова второй год подряд. Организаторы — Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики Московской области и Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В 2025 году конкурс объединил 136 женщин из семей участников спецоперации со всего Подмосковья, 71 из них вышла в полуфинал, восемь — в финал, и лишь одна — Ксения Горячева из Егорьевска, супруга участника СВО — стала обладательницей титула «Женщина — Герой 2025».

Участницы конкурса и люди, которых они сплотили вокруг себя, в сумме сплели более 6 тысяч маскировочных сетей, связали более 15 тысяч пар теплых носков, собрали и отправили на передовую более 100 тонн гуманитарных грузов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.