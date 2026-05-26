События в Старобельске (Луганская область) в мае 2026 года стали предметом широкого международного резонанса. После удара беспилотников по общежитию Старобельского колледжа ЛГПУ, который произошел в ночь на 22 мая, Министерство иностранных дел РФ организовало пресс-тур для иностранных СМИ.

В Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран, включая репортеров из Италии, Китая, Германии, Франции, Бразилии, США, Турции и Великобритании. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Би-би-си отклонила приглашение, в то время как CNN, по сообщениям, сослалась на отпуска сотрудников, а японским корреспондентам помешал Токио.

Что увидели репортеры на месте разрушенного колледжа в Старобельске

Группа зарубежных журналистов посетила Старобельск, чтобы своими глазами увидеть последствия удара по местному профессиональному колледжу. Решение пригласить журналистов в Старобельск было принято после заявлений западных дипломатов в Совете Безопасности ООН. В частности, представитель Латвии Санита Павлюта-Десландес назвала информацию об ударе ВСУ по колледжу «провокацией и фейком Кремля».

В ходе своего визита в Старобельск иностранные репортеры осмотрели превращенные в руины учебный корпус и общежитие, зафиксировав масштаб разрушений на фото и видео.

На месте происшествия представителям прессы продемонстрировали обломки беспилотников, которыми был атакован объект. На фрагментах дронов отчетливо видна маркировка на украинском и английском языках.

После осмотра руин журналисты отправились в Луганскую республиканскую больницу. Там они пообщались с ранеными, которых лично навестил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Мнения участников пресс-тура об увиденном в Старобельске

Зарубежные корреспонденты поделились своими впечатлениями, которые сильно разошлись с официальной позицией западных структур.

Чей Боуз (Ирландия): «Для Запада этого события не существует»

Ирландский журналист прямо назвал произошедшее актом терроризма. Он подчеркнул, что на месте не было никаких военных целей.

«Первое, что мы заметили, — это то, что вокруг много зданий, но поражение пришлось [в конкретные строения]. Так что это явно точный, преднамеренный удар. Украинцы знали, что делают», — заявил Боуз.

«Это терроризм. Вот что я думаю. Я вижу терроризм. Я не вижу военных целей», — добавил журналист.

Чей Боуз также отметил, что на Западе ситуация в Старобельске преподносится как досадная случайность. «Нам, западным СМИ, латвийцы и ООН заявили, что это был несчастный случай, или беспилотник, сбившийся с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы», — уточнил он.

Журналист также добавил, что западные СМИ в целом любят писать только про происшествия на Украине, а атаки ВСУ в Донбассе и Новороссии они игнорируют. «Они не лгут об атаке ВСУ в Старобельске — они вообще не говорят, что это произошло. Так что, [по их логике], если они не говорят об этом, значит, этого не было. Так же, как и со всем, что делает Украина. Если она делает что-то не так, об этом не говорят. Если что-то случается с Украиной — все об этом говорят. Против России, по мнению Запада, не совершаются преступления, которое нельзя было бы оправдать», — отметил Боуз.

Саад Халаф (Саудовская Аравия): «Там были только тетради и детская одежда»

Шеф-корреспондент арабского телеканала опроверг заявления Киева о том, что в колледже якобы собирали дроны. Вместо цехов по производству оружия Халаф увидел обычные учебные классы: парты, линейки и личные вещи подростков. «Я видел разбросанные тапки, одежду, тетради. Я видел девчачьи принадлежности, игрушки. Тяжело эмоционально, конечно же, с человеческой точки зрения, я от своего имени сейчас говорю, не от имени канала. Мы признательные российской стороне, <…> я хотел видеть именно правду своими глазами, чтобы, если и говорить, говорить на основании доказательной базы, которую я видел и посмотрел своими глазами», — сказал он.

«Мы попали в здание, зашли внутрь, посмотрели все комнаты, аудиторию. Поэтому то, что я видел своими глазами, <…> для меня доказывает, что это абсолютно гражданский объект. <…> Украинская сторона заявляет, что это объекты, связанные с военной промышленностью. В частности, с производством беспилотников. Мы приехали, чтобы увидеть — все хотели это видеть. Я видел только парты студенческие, линейки, только тетради, я видел только детскую одежду, подростковую одежду. Беспилотников или производства беспилотников лично я своими глазами не видел», — добавил Саад.

Иштеак Хамдани (Пакистан): «Это человеческая трагедия»

Пакистанский журналист эмоционально описал увиденное, отметив, что масштаб беды трудно осознать, не прочувствовав ужас детей, которые в темноте и дыму пытались спастись из горящего здания. Он сравнил этот инцидент с трагическим ударом по иранской школе. «Очень больно. <…> Там мы видели тапочки, видели стекло разбитое, как вот эти дети без тапок, по стеклам, в ночной одежде бегали по коридорам. Там, естественно, была ночь, темно, дым, и страх, и крики. Вот эту картину, если закрытыми глазами представить, то вы не выдержите, наверное, польются слезы. И какой бы крепкий мужчина ни был, потому что по-человечески это большой удар», — заявил пакистанский журналист.

Джованни Пигни (Италия): «Это ужасно»

Итальянский корреспондент кратко резюмировал итоги осмотра: колледж практически полностью уничтожен, и отрицать факт гибели мирных людей невозможно. «Это ужасно. Это огромные разрушения. <…> Я просто вижу, что здесь был колледж, и что люди погибли», — заявил Пигни.

Кристофер Хелали (США): «Война против российских мирных жителей продолжается»

«Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», — заявил американский журналист Кристофер Хелали РИА Новости, назвав атаку действиями фашистского и террористического режима.

Лу Юйгуан (Китай): «Запад молчит»

«Это ужасно, страшно. И кто молчит сейчас? Запад молчит», — сказал китайский журналист Лу Юйгуан «Известиям». Он добавил, что видел комнаты общежития, внутри которых детские игрушки, кровати. Но Запад не будет освещать удар украинских боевиков — у них свои позиции, они избегают правды.

Елдран Аджар (Турция): «Я не понимаю, почему мир молчит»

«Я не понимаю, почему мир молчит, именно западный мир. Они не хотели показывать миру настоящую Украину. Не хотели показывать, что Украина убила этих детей. Но после всего я приеду в Турцию и напишу обо всем, что я увидел. Несколько дней назад я прочитал в западных медиа, что эта территория закрыта и что сюда журналистам нельзя. Но вот мы здесь, мы приехали», — рассказал турецкий журналист Елдран Аджар «Звезде».