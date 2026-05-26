В Подмосковье подали более 1 тыс заявок на справки по опеке онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 1 тыс электронных заявлений на получение справок в сфере опеки и попечительства через региональный портал госуслуг. Услуга позволяет оформить документы дистанционно и получить результат в течение одного рабочего дня, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках сервиса можно оформить справку о выплатах опекуну или попечителю, о лишении или ограничении родительских прав, об отмене усыновления, а также об отстранении от обязанностей опекуна, попечителя или приемного родителя.

Подать заявление вправе родители или опекуны старше 16 лет, а также дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» размещена в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Готовый результат направляется в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.