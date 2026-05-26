Киркоров заявил, что избегает одноклассников из-за их зависти

Певец Филипп Киркоров признался, что намеренно не ходит на встречи одноклассников. На премии RU TV артист откровенно рассказал, что в школе столкнулся с настоящей травлей из-за своей успеваемости. По словам Киркорова, одноклассники перестали с ним разговаривать после того, как он получил золотую медаль, сообщает «Звездач» .

Певец вспомнил, что зависть была настолько сильной, что на выпускном балу все бывшие друзья демонстративно пересели от него на другую скамейку.

«Половина умерла уже», — добавил певец, отметив, что до сих пор общается только с одним из школьных товарищей.

Остальные, по его словам, «рассосались по миру». Киркоров также поделился, что один раз все же попробовал сходить на встречу выпускников, но разочаровался. Сначала бывшие одноклассники делали вид, что им все равно, кто перед ними, а затем начали массово просить автографы — для дочки, внучки и даже для собачки. Певец предположил, что в настоящее время многие из них пришли бы к нему с фразой «позолоти ручку».

Артист подчеркнул, что не видит смысла посещать подобные мероприятия и предпочитает избегать встреч с теми, кто когда-то отвернулся от него из‑за зависти к успеху.

