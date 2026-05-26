сегодня в 16:30

Мособлгаз напомнил, как проверить долги за газ в Подмосковье

Жителям Подмосковья перед покупкой дома или квартиры рекомендуют проверить отсутствие задолженности за газ, чтобы избежать ограничений подачи и дополнительных расходов. Услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Перед покупкой недвижимости важно убедиться, что за объектом не числится долг за потребленный газ. Задолженность, образовавшаяся из-за неуплаты предыдущим собственником, может привести к ограничению газоснабжения и дополнительным расходам для нового владельца.

Проверить наличие долга можно бесплатно. Для этого необходимо указать адрес объекта или номер лицевого счета. Если задолженность выявлена, покупателю следует уведомить собственника и получить справку об отсутствии долгов после их погашения.

Также специалисты рекомендуют заранее проверить наличие действующего договора на техническое обслуживание газового оборудования, сроки поверки счетчика и актуальность переданных показаний.

После оформления сделки новому владельцу необходимо переоформить лицевой счет на себя. Сделать это можно онлайн, услуга предоставляется бесплатно. Дополнительные сервисы доступны в личном кабинете клиента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.