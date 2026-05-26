В Луховицах обеспечили электроснабжение слета «Школа безопасности»

Энергетики обеспечили надежное электроснабжение регионального этапа слета «Школа безопасности», который проходит с 15 по 29 мая 2026 года у деревни Ильясово округа Луховицы. Для проведения соревнований построили новую линию электропередачи и подключили инфраструктуру турбазы «Росинка», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ для технологического присоединения объектов на территории детской оздоровительной туристско-экологической базы «Росинка». Соревнования ежегодно проводят среди школьников Подмосковья, в 2026 году в них участвуют 39 команд из 25 муниципалитетов. Возраст участников — от 13 до 17 лет.

Энергетики проложили 800 метров линии от трансформаторной подстанции, установленной на турбазе, смонтировали 16 железобетонных опор и четыре распределительных щита. Также обеспечена работа 17 уличных светодиодных светильников и оборудованы 12 точек стационарного подключения для зарядки техники, необходимой для проведения соревнований и работы судейской коллегии.

Работы выполнили по распоряжению губернатора Московской области. Созданная инфраструктура позволит проводить на базе мероприятия, направленные на обучение подростков навыкам безопасного поведения и популяризацию здорового образа жизни.

«Региональный этап „Школы безопасности“ — это масштабное событие: сотни подростков и взрослых на одной территории в Луховицах. Обеспечить такое мероприятие надежным электроснабжением — задача не для временной, а для продуманной инфраструктуры. Это полноценный объект, который останется и после соревнований», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр добавил, что созданное сетевое хозяйство будет использоваться для будущих мероприятий турбазы «Росинка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.