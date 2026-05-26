В Клину начали плановый ремонт котельных

Плановый ремонт котельных стартовал в городском округе Клин 25 мая. Специалисты проверят оборудование и временно отключат горячую воду на срок до 14 дней для подготовки к зиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые котельные вывели в планово-предупредительный ремонт 25 мая. Специалисты проверят и при необходимости заменят изношенные детали, протестируют системы автоматики и безопасности, проведут диагностику котлов и трубопроводов. Оборудование подготовят к работе в период пиковых нагрузок зимой.

«Такие профилактические мероприятия — залог надежного теплоснабжения в холодное время года. Отключение горячей воды на время планово-предупредительного ремонта — вынужденная необходимость», — отметил глава городского округа Клин Василий Власов.

Большинство котельных округа отключат горячее водоснабжение на привычные 14 дней. Около трети объектов планируют остановить на 10 дней. Все работы намерены завершить до конца лета.

График отключения горячей воды опубликован на официальном сайте администрации городского округа Клин в разделе «Информация для жителей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.