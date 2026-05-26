В ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье открылся четырехзвездочный «Резидент-Отель»

В особой экономической зоне «Дубна» завершили реновацию гостиницы «Резидент-Отель», которой присвоили категорию четыре звезды. Отель на 117 номеров с коворкингом и конференц-залом ориентирован на резидентов и инвесторов инновационного кластера, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Обновленный «Резидент-Отель» рассчитан на деловое сообщество. В гостинице оборудованы 117 номеров с эргономичной планировкой. В стоимость проживания входят завтрак по системе «шведский стол», круглосуточный доступ в тренажерный зал и работа в профессиональном коворкинге.

Для длительных командировок предусмотрены прачечная самообслуживания, круглосуточная стойка регистрации и охраняемая парковка. На базе отеля работает высокотехнологичный конференц-зал для форумов и переговоров. Ресторан «Резидент» предлагает европейскую кухню и формат как деловых ланчей, так и неформальных встреч.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул, что запуск гостиницы стал ответом на запросы делового сообщества.

«Особая экономическая зона "Дубна" давно закрепила статус главного бизнес-центра и флагмана инноваций в Подмосковье. Отреставрированный объект — единственная гостиница бизнес-уровня категории четыре звезды в ближайшей округе и на севере Московской области. Мы создали этот отель для тех, кто двигает бизнес вперед», — пояснил Афанасьев.

В администрации отеля отметили, что новый объект должен закрыть потребность в премиальном сервисе для действующих и потенциальных резидентов, а также инвесторов, посещающих инновационный кластер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.