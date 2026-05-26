Игорь Брынцалов возглавил совет законодателей ЦФО в Подмосковье

Заседание совета законодателей Центрального федерального округа прошло в доме правительства Московской области, где председателем избрали спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова. Его заместителем стал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Помощь участникам СВО и их семьям была и остается в приоритете. Продолжим расширять перечень социальных гарантий сверх действующих 17 базовых мер. Продолжим решать демографические задачи. Важно создать реальные механизмы поддержки беременных женщин и семей с детьми и внедрять комплексную инфраструктуру сопровождения будущих мам. Также среди наших приоритетов — патриотическое воспитание, кадетское образование и развитие института сельских старост», — сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что совет продолжит выстраивать эффективное взаимодействие с молодежными парламентами округа.

«Уверен, что в формате конструктивного и открытого диалога мы сумеем реализовать все намеченные планы на благо жителей Центрального федерального округа», — подчеркнул Брынцалов.

Совет законодателей ЦФО является коллегиальным органом при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе. Его задача — подготовка предложений и экспертно-аналитическое сопровождение деятельности по вопросам законопроектной работы региональных парламентов округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.