В Одинцове 28 мая пройдет проект о здоровье женщин

Социальный проект «Музыка для маленького сердца» состоится 28 мая в Одинцовской областной больнице в Подмосковье. Мероприятие, посвященное Международному дню здоровья женщин, начнется в 13:00 по адресу улица Говорова, 10А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе запланированы живая музыка и звучание старинных гуслей, а также разговор о влиянии голоса матери на ребенка еще до рождения. Участники обсудят роль колыбельных, русской культуры и семейных традиций в формировании эмоциональной связи между мамой и малышом.

Организаторами выступили заслуженная артистка России Наталья Бондарева и Одинцовская областная больница. К участию приглашают будущих мам и всех, кто ценит здоровье женщины, материнство и семейные традиции.

Специалисты подчеркивают, что эмоциональное состояние женщины во время беременности напрямую влияет на самочувствие будущего ребенка. Музыка, спокойная атмосфера и положительные эмоции помогают снизить уровень стресса и создать благоприятный эмоциональный фон.

Начало мероприятия в 13:00. Записаться можно по телефону +7 (495) 591-42-85.

