В Долгопрудном начали строить гостиничный комплекс для МФТИ

Строительство гостиничного комплекса «Фитехлэнд» стартовало в Долгопрудном. Завершить работы планируют к концу 2027 года, проект реализуют под контролем регионального стройнадзора, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Главгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства. Ведомство назначило ответственного инспектора, который будет проводить контрольно-надзорные мероприятия на всех этапах реализации проекта. Сейчас на площадке идут подготовительные работы.

К концу 2027 года на участке площадью более 4,2 га возведут восьмиэтажный гостиничный корпус общей площадью почти 11,5 тыс. кв. метров. Также предусмотрено строительство девяти отдельно стоящих таунхаусов и коттеджей.

В гостинице оборудуют 272 номера различных категорий — от стандарта до люкса. На первом этаже разместят лобби-бар, конференц-зал на 24 места, фитнес-зал и пищеблок на 150 посадочных мест. Для функционирования комплекса построят трансформаторную подстанцию, котельную, дизель-генераторную установку и насосную станцию.

Проект реализуется в рамках стратегии развития туристической и деловой инфраструктуры округа. Соглашение между правительством Московской области и компанией «Физтехленд» подписали на ПМЭФ в 2024 году. Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей.

В дальнейшем инвестор планирует создать рядом парк «Физтех-лэнд» — экспериментальный центр с лекториями и амфитеатрами для проведения научных конференций и презентаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.