В Подмосковье отремонтировали 11 лежачих полицейских

Ремонт 11 искусственных неровностей завершили на прошлой неделе на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Работы выполнили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Две искусственные неровности привели в порядок в городском округе Люберцы — в поселке Малаховка и на улице Лесной в Дзержинском.

Также работы провели в Серпухове на улице 2-й Московской, в Ступине на улице Пристанционной, в Подольске на улице Ленина, в Коломне на улице Октябрьской Революции, в Воскресенске на улице Зелинского, в Луховицах на улице Пушкина и в Долгопрудном на улице Парковой.

Кроме того, «лежачие полицейские» отремонтировали на 1-й Ленинской улице в деревне Губино Орехово-Зуевского округа и на улице Жилинской в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск.

В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливают на участках, где необходимо снизить скорость движения — рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями, а также в других местах притяжения пешеходов. Такие меры повышают безопасность и способствуют соблюдению скоростного режима.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.