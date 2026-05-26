Разрывает себя живьем от безумия: медведица Маша сидит в ужасающих условиях

В Сети вызвало широкий резонанс видеообращение руководителя приюта для животных, который отправился в Смоленскую область ради спасения бурой медведицы Маши. По словам автора ролика, животное уже 20 лет находится в условиях жесткого заточения на оживленной трассе М-1.

В свое время медведицу привезли туда в качестве «живого реквизита» для привлечения клиентов в местное придорожное кафе. Объект общепита давно закрылся, однако Маша так и осталась запертой в темной, сырой клетке. Ее площадь составляет всего несколько квадратных метров. Среда обитания не обустроена.

Автор видео подчеркнул, что из-за многолетнего одиночества и отсутствия активности у высокоинтеллектуального хищника начались тяжелейшие нарушения психики. Медведица буквально сходит с ума от безделья и калечит сама себя.

Она разрывает собственное тело и отрывает куски плоти, оставляя открытые раны. Автор видео отметил, что пристроить бурого медведя в государственные зоопарки практически невозможно из-за массовости данного вида в России, в отличие от редких животных вроде снежного барса.

Годом ранее представители приюта уже предлагали владельцу добровольно передать Машу под их опеку. Однако мужчина ответил категорическим отказом без объяснения причин.

В описании к публикации автор сообщил, что организация намерена подключить к решению проблемы государственные органы, в частности Росприроднадзор, чтобы добиться официального изъятия медведицы. Если ведомство примет положительное решение, у Маши появится шанс переехать в специализированный приют.

Там для нее возведут просторный вольер и проведут необходимую ветеринарную, психологическую реабилитацию.

