Пьяному в «дупло» мажору запретили ночные прогулки после ДТП в Нижнем Новгороде

Суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения 21-летнему мажору, устроившему пьяное ДТП и оскорблявшему окружающих. Молодого человека не стали арестовывать, однако ввели для него ряд серьезных ограничений. В частности, ему запрещено выходить из дома в ночное время и посещать бары и другие развлекательные заведения, сообщает РЕН ТВ .

Помимо этого, мажору запретили пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу, а также садиться за руль автомобиля. Таким образом суд попытался максимально ограничить свободу молодого человека, не отправляя его под стражу.

Пьяное ДТП произошло 21 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Молодой человек на автомобиле Mercedes не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. При этом сам виновник аварии в прямом эфире признался подписчикам, что находится за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — по его собственным словам, он был «пьян в дупло». Кроме того, он позволял себе оскорбительные высказывания в адрес других людей, называя их «нищетой».

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Несмотря на тяжесть содеянного и вызывающее поведение виновника, суд не стал арестовывать его, ограничившись запретами. Многие пользователи соцсетей раскритиковали такое решение, посчитав его слишком мягким для пьяного водителя, устроившего аварию.

