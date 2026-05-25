Мажора задержали за пьяный дебош и ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан молодой человек, который пьяным спровоцировал ДТП, а затем устроил дебош в ресторане и хулиганил в машине ДПС. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Меру пресечения за ДТП и дебош молодому человеку планируют избрать 26 мая. Злоумышленником оказался сын бывшего генерального директора ГК «Луидор», который умер в августе 2024 года.

Пьяное ДТП молодой человек устроил на Похвалинском съезде. Водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу на своем Mercedes и врезался в другой автомобиль. Находясь за рулем, он снимал себя на видео и признавался подписчикам, что «пьян в дупло», а также называл аудиторию «нищетой». Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

После аварии задержанный продолжил вести себя вызывающе. Он устроил дебош в ресторане, а затем хулиганил уже в служебной машине ДПС. Сотрудникам полиции пришлось применить силу для усмирения буйного водителя.

Компания отца задержанного занимается производством спецтехники, металлоизделий, а также продажей и обслуживанием автомобилей.

В настоящее время правоохранители готовят материалы для избрания меры пресечения. Молодому человеку может грозить уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения и хулиганские действия. Ситуация находится на контроле. Местные жители требуют строгого наказания для «мажора», который не только нарушил ПДД, но и публично оскорбил людей.

