Москвичам показали линейку готовой еды для похудения к лету

На полках магазинов появилась ЗОЖ-линейка готовых блюд «ВкусВилл в балансе», разработанная совместно с диетологом в преддверие лета. Каждое блюдо — результат тщательного подбора ингредиентов и лабораторных проверок на КБЖУ. Среди них — филе индейки гриль с кускусом и брокколи, паста-салат с соусом песто, индейкой и вялеными томатами, облегченная версия салата «Цезарь», говядина с кабачками гриль и гречкой, а также цельнозерновая паста с тунцом. Об этом сообщили в пресс-службе сети.

В основе линейки — идея интегрировать ЗОЖ в ежедневность покупателя. Блюда готовятся либо с меньшим количеством подсолнечного масла и сахара, либо вовсе без них. Общий принцип линейки — легкость, больше белка и пользы.

Состав каждого блюда был тщательно проверен профессиональным диетологом, а показатели КБЖУ подтверждены лабораторными исследованиями. Общая калорийность порций варьируется от 200 до 400 калорий.

На этикетку крупно вынесены показатели КБЖУ на всю порцию, а также полезные рекомендации по питанию. Система подсказок сообщит, в каком блюде содержится повышенное количество белка, а к какому стоит добавить порцию свежего салата или гарнир для баланса. Соус подается отдельно, чтобы покупатель мог сам контролировать вкус и калорийность.

В линейку вошли пять новинок, каждая из которых сочетает в себе чистый и продуманный состав, удобство употребления и насыщенный вкус.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.

Филе индейки гриль с кускусом и брокколи

Фото - © Предоставлено пресс-службой «ВкусВилла»

Классика сбалансированного питания. Нежирная индейка в сочетании с легким гарниром из кускуса и клетчаткой из брокколи дает длительное насыщение без ощущения тяжести.

Паста-салат с соусом песто, индейкой и вялеными томатами

Фото - © Предоставлено пресс-службой «ВкусВилла»

Сытное блюдо, богатое жирами из песто и сыра, белком из индейки и углеводами из пасты.

Салат «Цезарь» легкий

Фото - © Предоставлено пресс-службой «ВкусВилла»

Диетическая адаптация легендарного рецепта, где решена основная проблема классической версии — избыток соуса и высокая калорийность при относительно небольшом объеме овощей. Вместо привычной заправки — соус на 10% сметане и меде вместо сахара. Соус подается отдельно, чтобы покупатель мог сам контролировать вкус и калорийность.

Говядина в томатном соусе с кабачками гриль и гречкой

Фото - © Предоставлено пресс-службой «ВкусВилла»

Сложные углеводы гречки и белок говядины обеспечивают стабильный уровень энергии на весь день. Гречка — один из наиболее удачных гарниров с точки зрения сочетания насыщения и пищевой ценности: она содержит сложные углеводы, клетчатку и помогает поддерживать более стабильную сытость. Кабачки гриль добавляют блюду объем для сытости и овощную составляющую, не повышая его калорийность.

Паста цельнозерновая с тунцом и запеченными томатами

Фото - © Предоставлено пресс-службой «ВкусВилла»

Пример того, как даже привычное блюдо можно сделать более сбалансированным за счет выбора ингредиентов. Использование цельнозерновой муки повышает содержание пищевых волокон, что делает привычную пасту инструментом для поддержания здорового пищеварения и более долгого насыщения. Тунец помогает добрать белок, а запеченные томаты добавляют приятный вкус без необходимости использовать соусы.

Бренд разработал и визуальную концепцию линейки, чтобы сделать выбор покупателя простым. Блюда «ВкусВилл в балансе» легко узнать на полке по яркому зеленому оформлению.

Также введена система цветового кодирования плашек по типу мяса:

Желтый — курица;

Красный — говядина;

Голубой — индейка.

«Мы хотели создать полезную линейку блюд, которая будет актуально не только летом, но и круглый год: с меньшей калорийностью, большим содержанием белка. В основе каждого блюда — продуманный баланс ингредиентов, а отдельная подача соусов в салатах позволяет контролировать количество калорий, сохраняя любимые вкусы», — сказала бренд-стратег команды готовой еды сети магазинов Евгения Паршина.