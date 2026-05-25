Аграрии Нижегородской области увеличили выпуск мяса на 16%

сегодня в 13:30

Производство яиц в Нижегородской области выросло до 421 млн штук

С января по апрель 2026 года сельхозорганизации Нижегородской области нарастили производство мяса, молока и яиц. Рост по ключевым позициям составил от 2% до 16%, сообщает pravda-nn.ru .

По данным Нижегородстата, за четыре месяца сельскохозяйственные организации региона произвели 72 тонны скота и птицы на убой. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Производство молока выросло на 2% и составило 207 тысяч тонн. Средний надой на одну корову достиг 2910 кг, что на 65 кг превышает прошлогодний показатель.

Птицефабрики региона получили 421 млн яиц. Рост по сравнению с январем — апрелем прошлого года составил 10%.

Ранее сообщалось, что Приволжский федеральный округ обеспечил около пятой части мясных полуфабрикатов России в первом квартале 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.